مي سليم بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

12:33 م 14/10/2025

مي سليم

أطلت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يناسب اللون الأحمر مختلف ألوان البشرة، كما أنه يضفي لمسة أنيقة عند تنسيقه مع البناطيل باللون الأسود، كما فعلت الفنانة مي سليم.

وارتدت مي توب كت باللون الأحمر ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت مي أن تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

مي سليم

مي سليم اطلالة مي سليم توب كت

