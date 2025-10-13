هادي الباجوري وزوجته يخطفان الأنظار بإطلالة أنيقة في عقد قرانهما
كتبت- شيماء مرسي
خطف المخرج هادي الباجوري وزوجته الفنانة الشابة هايدي خالد الأنظار خلال عقد قرانهما بإطلالتهم الأنيقة.
وأطل هادي بـ بليزر أنيق باللون البيج ونسق أسفله فيست وبنطلون باللون الأبيض.
أما زوجته الفنانة هايدي خالد ظهرت بفستان زفاف طويل بصيحة الظهر المكشوف باللون الأبيض مصنوع من الدانتيل.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هايدي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
ونسقت مع إطلالتها طرحة زفاف طويلة بنفس لون الفستان.
وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.