ريم سامي بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟



كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة ريم سامي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت ريم فستان قصير باللون البني بصيحة الكم الواحد، من تصميم "chatsbycdam".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل مصنوع من الجلد، من تصميم "giuseppezanotti".

واختارت ريم أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصفف الشعر "rafilotoma".