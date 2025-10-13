ظهرت بـ"الكوفية الفلسطينية" في أسبوع الموضة.. معلومات عن نور عريضة

خطفت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة الأنظار خلال مشاركتها الأولى في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت بإطلالة ميزة.

ظهرت نور مرتدية جاكيت بني واسع نسقته مع بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح، واختارت مكياجا ناعما، بينما اعتمدت تسريحة شعر الضفيرة.

وكان لافتا ارتداؤها الكوفية الفلسطينية حول عنقها.

وفيما يلي، إليكم أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء اللبنانية، وفقا لما لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "thearabtoday".

من هي نور عريضة؟

- وُلدت نور في 10 يوليو 1989.

- تبلغ من العمر36 عاما.

- وُلدت ونشأت في لبنان.

- منذ طفولتها، كانت شغوفة بالموضة والتعبير عن الذات من خلال الإطلالات المختلفة.

- بدأت شهرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال محتوى عن أسلوب حياتها.

- جذبت الانتباه بأسلوبها الجريء، إطلالاتها المميزة.

- أصبحت حساباتها ملتقى للمهتمين بالموضة، الجمال، ونمط الحياة.

- لفتت الأنظار بسرعة، ما جعل كبرى العلامات التجارية تتعاون معها.

- تعاونت مع دور أزياء عالمية وعلامات تجميل مرموقة، ما ساهم في تعزيز حضورها في عالم الأزياء.

- تهتم بالتفاصيل وتحب تنسيق الإطلالات التي تجمع بين القطع الراقية والصيحات الحديثة.

- واحدة من أكثر عارضات الأزياء والمؤثرات تأثيرا في العالم العربي.

- اشتهرت بإطلالاتها اللافتة، وأسلوبها الأنيق.

- تستخدم حساباتها على مواقع التواصل للتوعية بقضايا مهمة مثل التعليم، الصحة النفسية، والمساواة بين الجنسين.

- رغم شهرتها الواسعة، تحافظ على بساطتها وتشارك لحظاتها اليومية والعائلية مع جمهورها.

- يتابعها على "إنستجرام" ما يقرب من 11 مليون متابع.

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة ساحرة

بعد تتويجها.. 16 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم 2025

جرأة وجمال.. 20 صورة للنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في 2025

بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار؟

"أيقونة الموضة الجريئة".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي



