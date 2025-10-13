إعلان

ظهرت بـ"الكوفية الفلسطينية" في أسبوع الموضة.. معلومات عن نور عريضة

كتب : أسماء مرسي

02:00 م 13/10/2025
    نور عريضة واحدة من أكثر عارضات الأزياء والمؤثرات تأثيرا في العالم العربي

خطفت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة الأنظار خلال مشاركتها الأولى في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت بإطلالة ميزة.

ظهرت نور مرتدية جاكيت بني واسع نسقته مع بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح، واختارت مكياجا ناعما، بينما اعتمدت تسريحة شعر الضفيرة.

وكان لافتا ارتداؤها الكوفية الفلسطينية حول عنقها.

وفيما يلي، إليكم أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء اللبنانية، وفقا لما لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "thearabtoday".

من هي نور عريضة؟

- وُلدت نور في 10 يوليو 1989.

- تبلغ من العمر36 عاما.

- وُلدت ونشأت في لبنان.

- منذ طفولتها، كانت شغوفة بالموضة والتعبير عن الذات من خلال الإطلالات المختلفة.

- بدأت شهرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال محتوى عن أسلوب حياتها.

- جذبت الانتباه بأسلوبها الجريء، إطلالاتها المميزة.

- أصبحت حساباتها ملتقى للمهتمين بالموضة، الجمال، ونمط الحياة.

- لفتت الأنظار بسرعة، ما جعل كبرى العلامات التجارية تتعاون معها.

- تعاونت مع دور أزياء عالمية وعلامات تجميل مرموقة، ما ساهم في تعزيز حضورها في عالم الأزياء.

- تهتم بالتفاصيل وتحب تنسيق الإطلالات التي تجمع بين القطع الراقية والصيحات الحديثة.

- واحدة من أكثر عارضات الأزياء والمؤثرات تأثيرا في العالم العربي.

- اشتهرت بإطلالاتها اللافتة، وأسلوبها الأنيق.

- تستخدم حساباتها على مواقع التواصل للتوعية بقضايا مهمة مثل التعليم، الصحة النفسية، والمساواة بين الجنسين.

- رغم شهرتها الواسعة، تحافظ على بساطتها وتشارك لحظاتها اليومية والعائلية مع جمهورها.

- يتابعها على "إنستجرام" ما يقرب من 11 مليون متابع.

