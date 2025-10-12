"بالهوت شورت".. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لبلبة تتصدر المشهد.. أحدث إطلالات نجمات الفن ضمن إعلان المكرمين في مهرجان

نشرت المطربة بوسي بإطلالة صيفية أنيقة وعصرية ارتدت توب بلوزة قصيرة الأكمام بـ لون عنابي داكن، ونسقت معه شورت قصير باللون الأبيض.

أكملت الإطلالة بإكسسوارات مميزة، قبعة باللون الأبيض، أضافت لمسة كلاسيكية وأناقة، ونظارة شمسية داكنة، زادت من غموض وجاذبية الإطلالة.

حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض، ذات تصميم شبيه بحقائب "بيركن" الشهيرة، ومزينة بـ "تعليقات" برتقالية.

مجموعة من الأساور الذهبية الرفيعة في معصمها، مما أضفى لمسة من البريق.

تصفيفة شعرها الداكن كانت منسدلة ومموجة قليلاً على كتفها، واعتمدت مكياج هادئ ومركّزًا على تحديد العيون.