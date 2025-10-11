الأبيض يليق بها.. ندى كوسا تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

صفاء سلطان بإطلالة جذابة.. ما سر اختيار هذا اللون؟

خطفت ملكة جمال لبنان 2024، ندى كوسا، الأنظار بإطلالة ساحرة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ندى مرتدية فستان طويل باللون الأبيض مزين بنقوشات، كما يتميز بتصميمه الواسع.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء باللون البني الداكن.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وساعة يد.

ودائما ما تخطف ندى كوسا أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.