أجمل 3 ملكات جمال حول العالم.. شياكة وأناقة تخطف الأنظار

كتبت- أسماء العمدة:

07:00 م 01/10/2025
يمتد مفهوم الجمال ليشمل الملامح والأناقة والثقة، وهو ما جسدته مجموعة من ملكات الجمال اللواتي تصدرن المشهد العالمي مؤخرًا بفضل إطلالاتهن المبهرة وجاذبيتهن اللافتة.

في هذا التقرير، نستعرض أجمل 3 ملكات جمال حول العالم اللاتي جمعن بين الأنوثة الراقية والشياكة الفريدة وفقا لموقع "timesofindia".

أندريا ميسا – المكسيك

ملكة جمال الكون السابقة، خطفت الأنظار بجمالها اللاتيني الفريد وابتسامتها المشرقة، تعتمد أندريا دائمًا على إطلالات راقية تجمع بين الجرأة والأناقة الكلاسيكية، وغالبًا ما تظهر بفساتين لامعة تبرز أنوثتها بطريقة راقية.

رولين سترواس – جنوب أفريقيا

الحاصلة على لقب ملكة جمال العالم، تُعد من أكثر الملكات أناقة في تاريخ المسابقة، تعتمد على المكياج الهادئ الذي يُبرز ملامحها الطبيعية، وتُفضّل الإطلالات البسيطة ذات الألوان المحايدة التي تمنحها لمسة من الفخامة الهادئة.

بيرلا حلال – لبنان

واحدة من أكثر ملكات الجمال العرب تأثيرًا على السوشيال ميديا، تتميز بيرلا حلال بإطلالاتها المتنوعة التي تجمع بين الستايل الغربي العصري واللمسة الشرقية الجذابة، ما جعلها مثالًا للأناقة اللبنانية الممزوجة بالرقي العالمي.

