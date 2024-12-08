هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جذابة.

ارتدت هنادي فستانا طويلا باللون البينك بقصة ضيقة منسدلة على الجسم.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الرصاصي دون قميص، ونسق معها حذاء أبيض.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.