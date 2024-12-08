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هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

10:23 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 4 صورة
    إطلالة هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 4 صورة
    إطلالة هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جذابة.

ارتدت هنادي فستانا طويلا باللون البينك بقصة ضيقة منسدلة على الجسم.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الرصاصي دون قميص، ونسق معها حذاء أبيض.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

هنادي مهنا أحمد خالد صالح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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