أحمد خالد صالح بإطلالة جذابة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

صبا مبارك تتألق في مهرجان البحر الأحمر.. فستان بـ350 ألف.. أقراط بمليون

كتبت- أسماء مرسي:

أطل الفنان أحمد خالد صالح في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جذابة.

وارتدى أحمد بدلة باللون البيج، ونسق أسفلها تيشرت وحذاء أبيض، بالإضافة إلى، نظارة شمسية.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.