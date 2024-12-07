بدلة بدون قميص ومخمل.. 25 إطلالة للرجال في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

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دون بطانة وشفافة.. 25 لاجرأ إطلالات النجمات في عام 2024

كتبت- أسماء مرسي:

استطاع عدد من الرجال خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية.

التقرير التالي، نستعرض أبرز إطلالات الرجال في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

لؤي علامة

ظهر عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة ببدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

أحمد حلمي

ارتدى الفنان أحمد حلمي بدلة باللون الأزرق ونسق أسفلها قميص أبيض.

ظافر عابدين

كما أطل الفنان ظافر عابدين مرتديا بدلة باللون الأسود من خامة المخمل، كما نسق معها تيشرت أبيض.

عصام عمر

بينما اختار الفنان عصام عمر الظهور بإطلالة كاجوال، إذ ارتدى تيشرت باللون الأسود ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون.

ماجد المصري

ارتدى الفنان ماجد المصري بدلة باللون الأبيض، مع قميص بنفس اللون وبنطلون ورابطة عنق سوداء.

محمد فراج

ظهر الفنان محمد فراج مرتديا بدلة باللون الأسود ونسق أسفله قميص أبيض.

أحمد داش

ظهر الفنان أحمد داش ببدلة بيضاء باللون الأبيض دون قميص.

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