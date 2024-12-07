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بدلة بدون قميص ومخمل.. 25 إطلالة للرجال في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

05:30 م السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ماجد المصري
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    محمد سامي
  • عرض 25 صورة
    لؤي راغب علامة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة لؤي راغب علامة
  • عرض 25 صورة
    لؤي راغب علامة
  • عرض 25 صورة
    لؤي راغب علامة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة ماجد المصري
  • عرض 25 صورة
    إطلالة محمد سامي
  • عرض 25 صورة
    محمد فراج
  • عرض 25 صورة
    احمد داش
  • عرض 25 صورة
    احمد داش
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أحمد داش
  • عرض 25 صورة
    احمد داش
  • عرض 25 صورة
    ظافر العابدين
  • عرض 25 صورة
    عصام عمر
  • عرض 25 صورة
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  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    بسنت وفراج
  • عرض 25 صورة
    لؤي بإطلالة أنيقة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أحمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    محمد فراج
  • عرض 25 صورة
    بدلة محمد سامي
  • عرض 25 صورة
    محمد سامي
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كتبت- أسماء مرسي:

استطاع عدد من الرجال خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية.

التقرير التالي، نستعرض أبرز إطلالات الرجال في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

لؤي علامة

ظهر عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة ببدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

أحمد حلمي

ارتدى الفنان أحمد حلمي بدلة باللون الأزرق ونسق أسفلها قميص أبيض.

ظافر عابدين

كما أطل الفنان ظافر عابدين مرتديا بدلة باللون الأسود من خامة المخمل، كما نسق معها تيشرت أبيض.

عصام عمر

بينما اختار الفنان عصام عمر الظهور بإطلالة كاجوال، إذ ارتدى تيشرت باللون الأسود ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون.

ماجد المصري

ارتدى الفنان ماجد المصري بدلة باللون الأبيض، مع قميص بنفس اللون وبنطلون ورابطة عنق سوداء.

محمد فراج

ظهر الفنان محمد فراج مرتديا بدلة باللون الأسود ونسق أسفله قميص أبيض.

أحمد داش

ظهر الفنان أحمد داش ببدلة بيضاء باللون الأبيض دون قميص.

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