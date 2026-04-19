شاركت الفنانة هاجر أحمد مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية لافتة تجمع بين الجرأة والأناقة في آنٍ واحد، ما جعلها محط أنظار متابعيها.

كيف بدت إطلالة هاجر أحمد في أحدث ظهور؟

اختارت هاجر إطلالة كاجوال شيك، حيث ارتدت توب قصير من الجلد الأسود بتصميم "فيست" مزود بسحاب أمامي وياقة من الفرو، ما أضفى لمسة فخامة ودفء على اللوك.

ونسّقته مع بنطلون واسع باللون الأوف وايت بقصة مريحة وعصرية، أبرزت رشاقتها ومنحتها مظهرًا متوازنًا بين الجرأة والبساطة.

ما دلالة الألوان في هذا اللوك؟

اعتمدت على مزيج الأسود والأوف وايت، وهو من أكثر الثنائيات الكلاسيكية رواجًا في عالم الموضة:

الأسود: يعكس القوة والغموض والأناقة الجريئة

الأوف وايت: يمنح إحساسًا بالنقاء والهدوء والتوازن

هذا الدمج خلق إطلالة متكاملة تجمع بين الحدة والنعومة في نفس الوقت.

كيف عززت الإكسسوارات جمال الإطلالة؟

اعتمدت هاجر على إكسسوارات بسيطة لكنها مؤثرة، مثل:

حزام باللون البني أضاف تحديدًا أنيقًا للخصر

أساور وخواتم ناعمة منحت اللوك لمسة أنثوية راقية

طلاء أظافر باللون الأحمر أضفى جرأة لافتة وتباينًا جذابًا

ماذا عن تسريحة الشعر والمكياج؟

اختارت تسريحة شعر منسدلة بطبيعة ناعمة وكثافة واضحة، ما عزز من حيوية الإطلالة، أما المكياج فجاء هادئًا بلمسات دافئة، ركز على إبراز ملامحها بشكل طبيعي مع لمسة جريئة في لون الأظافر.

هل يعكس هذا اللوك اتجاهات الموضة الحالية؟

الإطلالة تعكس اتجاهًا رائجًا يجمع بين:

القطع الجلدية الجريئة

القصّات المريحة (Loose Fit)

المزج بين الكلاسيك والعصري

وهو ما يجعل هذا اللوك مناسبًا للإطلالات اليومية الراقية أو الخروجات المسائية غير الرسمية.

