كشفت زوجة الدكتور ضياء العوضي استشاري التغذية العلاجية، أنها لم تتبلغ بشكل رسمي بوفاة زوجها من أي جهة بالدولة.

زوجة ضياء العوضي: لم يتم إبلاغي بوفاة زوجي بالإمارات

وقالت الزوجة في بث مباشر، منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية للدكتور ضياء العوضي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها كانت في وزارة الخارجية صباح اليوم ولم يتم إبلاغها بوفاة زوجها.

لفتت إلى أن زوجها متغيب منذ أسبوع تقريبًا، قائلة "زوجي متغيب من أسبوع وطمنوني عليه".

تداول خبر وفاة ضياء العوضي

يعود أصل الجدل إلى انتشار منشورات أولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وفاة الدكتور في الإمارات، قبل أن تتوسع دائرة النشر بشكل سريع.

