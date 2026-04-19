زاهي حواس يكشف تفاصيل الحملة الشعبية لاسترداد حجر رشيد والقبة السماوية

كتب : داليا الظنيني

09:44 م 19/04/2026

الدكتور زاهي حواس

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، عن تفاصيل الحملة الشعبية لاسترداد حجر رشيد والقبة السماوية من متحف اللوفر، مؤكدا أن الحملة تسير بخطوات ثابتة.

وأضاف حواس، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن الحملة جمعت مئات الآلاف من التوقيعات من كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أن القضية ليست مجرد استرداد قطع أثرية بل كرامة وطنية وحق تاريخي.

وأوضح عالم الآثار أن حجر رشيد خرج من مصر في ظروف غير قانونية، وهو مفتاح الحضارة المصرية ويجب أن يعود لمكانه في المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن القبة السماوية انتزعت من معبد دندرة في القرن الـ19 بآلات حادة، وهو عمل تخريبي وليس علميا، مطالبا باستردادها لأنها جزء أصيل من المعبد.

وشدد زاهي حواس على أن العالم لديه وعي جديد بضرورة إنهاء الحقبة الاستعمارية في نهب الآثار، مؤكدا أن الضغط الشعبي والعالمي سيجعل المتاحف تعيد التفكير في إعادة القطع الفريدة.

زاهي حواس استرداد الآثار حجر رشيد القبة السماوية الآثار المصرية

