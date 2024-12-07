شيرين رضا جذابة وبسنت شوقي ساحرة.. إطلالات النجمات في فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

بإطلالة جريئة.. نيكول سابا بفستان لامع في أحدث ظهور لها

بتنورة قصيرة.. 6 صور لـ نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

تألق العديد من نجوم الفن خلال فعاليات ندوة اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالات أنيقة.

أطلت الفنانة مني زكي بفستان أنيق باللون الأبيض، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان باللون الأخضر، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر، وبمكياج بدرجات النيود.

بينما اعتمدت الفنانة نادية الجندي الظهور بإطلالة محتشمة، إذ ارتدت جاكيت باللون الأسود، ونسقت أسفله قميص أبيض وبنطلون بنقشة التايجر.

كما أطلت الفنانة شيرين رضا مرتدية جاكيت طويل باللون الأسود ونسقت أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون، وتسريحة شعر الضفيرة.

وتألقت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة كاجول، إذ ارتدت توب باللون الكاشمير، ونسقت أسفله بنطلون جينز فاتح.

وظهرت الفنانة لبلبة مرتدية جاكيت متعدد الألوان، ونسقت أسفله بنطلون أسود، مع مكياج بدرجات النيود.

وارتدت الإعلامية لميس الحديدي بدلة باللون الأبيض، واختارت الظهور بمكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

وأطل الفنان محمد فراج مرتديا قميص باللون الأخضر، ونسق أسفله تيشرت أبيض وبنطلون جينز.

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