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أمينة خليل تعدل فستانها في مهرجان البحر الأحمر وتستغني عن هذا الجزء

10:02 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    Dy miryan عارضة أزياء
  • عرض 10 صورة
    فستان Dy miryan عارضة أزياء
  • عرض 10 صورة
    ارتدته قبلها عارضة الأزياء Dy Miryan
  • عرض 10 صورة
    Dy miryan عارضة أزياء بفستان أنيق
  • عرض 10 صورة
    Dy miryan عارضة أزياء
  • عرض 10 صورة
    ارتدته قبلها عارضة الأزياء Dy Miryan
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل تعدل فستانها
  • عرض 10 صورة
    Dy miryan عارضة أزياء
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل تعدل فستانها في مهرجان البحر الأحمر وتستغني عن هذا الجزء
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كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر في دورته الرابعة ضمن فعالية "نساء في السينما" بإطلالة أنيقة من توقيع المصمم Stéphane Rolland.

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الفستان مصنوع من الستان الحريري بلون برونزي معدني، يتميز بقصّة ضيقة تبرز تفاصيل الجسم، مع حزام معدني عريض يحدد الخصر بشكل لافت.

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أجرت أمينة تعديل على التصميم الأساسي للفستان، والذي كان يتسم بجانب دراماتيكي أكثر بفضل الكاب الطويل الذي يغطي الكتفين والرأس من الخلف ويمنح الفستان طابعا ملكيا.

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عملت على تبسيط التصميم ليناسب مناسبة مثل مهرجان البحر الأحمر، واختارت عدم ارتداء الكاب مما جعل الإطلالة أكثر خفة وعملية. والأكمام أيضاً تم رفعها قليلاً لإضافة لمسة عصرية ومريحة.

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ارتدته قبلها عارضة الأزياء Dy Miryan

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ظهرت بنفس الفستان واللون عارضة الأزياء البرازيلية دين ماريان، لكنها حافظت على التصميم الأصلي للفستان.

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أمينة خليل تفاصيل إطلالة أمينة خليل مهرجان البحر الأحمر أمينة خليل تعدل فستانها عارضة الأزياء Dy Miryan
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