أمينة خليل تعدل فستانها في مهرجان البحر الأحمر وتستغني عن هذا الجزء

مجوهراتها 6 مليون و650 ألف.. منى زكي الإطلالة الأغلى في افتتاح مهرجان

كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر في دورته الرابعة ضمن فعالية "نساء في السينما" بإطلالة أنيقة من توقيع المصمم Stéphane Rolland.

الفستان مصنوع من الستان الحريري بلون برونزي معدني، يتميز بقصّة ضيقة تبرز تفاصيل الجسم، مع حزام معدني عريض يحدد الخصر بشكل لافت.

أجرت أمينة تعديل على التصميم الأساسي للفستان، والذي كان يتسم بجانب دراماتيكي أكثر بفضل الكاب الطويل الذي يغطي الكتفين والرأس من الخلف ويمنح الفستان طابعا ملكيا.

عملت على تبسيط التصميم ليناسب مناسبة مثل مهرجان البحر الأحمر، واختارت عدم ارتداء الكاب مما جعل الإطلالة أكثر خفة وعملية. والأكمام أيضاً تم رفعها قليلاً لإضافة لمسة عصرية ومريحة.

ارتدته قبلها عارضة الأزياء Dy Miryan

ظهرت بنفس الفستان واللون عارضة الأزياء البرازيلية دين ماريان، لكنها حافظت على التصميم الأصلي للفستان.

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