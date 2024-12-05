بفتحة ساق.. نادية الجندي تتألق بفستان جذاب في افتتاح البحر الأحمر

كتبت- شيماء مرسي:

أطلت الفنانة نادية الجندي في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، بفستان طويل باللون الأخضر بقصة الكم الواحد، مزينًا بالتطريزات وبفتحة ساق.

واعتمدت نادية مكياجًا قويًا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، ما جعلها تبدو في كامل جمالها.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.