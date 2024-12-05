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عامر خان بإطلالة جذابة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

06:35 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    عامر خان في السعودية
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    الفنان الهندي عامر خان
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    عامر خان
  • عرض 5 صورة
    عامر خان يتألق في البحر الأحمر
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كتبت- أسماء العمدة:

ظهر الفنان الهندي عامر خان في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة كاجوال.

وارتدى "خان" قميصًا طويلًا باللون الأبيض، وبنطلونًا مشجرًا، وهاف بوت باللون الأسود، كما نسق معه نظارة.

وجمعت إطلالة "خان" بين البساطة والأناقة في الوقت نفسه، ما جعلها مناسبة لمختلف المناسبات.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

عامر خان يتألق في البحر الأحمر البحر الأحمر عامر خان
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