تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل منزل مكوَّن من ثلاثة طوابق بمدينة بنها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل السكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وبذلت قوات الإطفاء جهودًا مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب، حيث جرى التعامل مع الحريق بحرفية عالية، ما أسفر عن إخماده بالكامل خلال وقت وجيز.

وأسفر الحريق عن بعض التلفيات المادية داخل المنزل، دون تسجيل أي حالات اختناق أو إصابات بين قاطنيه أو الجيران.