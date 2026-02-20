إعلان

الذهب يحقق مكاسب محدودة خلال أسبوع

كتب : آية محمد

06:41 م 20/02/2026

سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع، مع صعود وهبوط متبادل على مدار الأيام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، زيادة أسبوعية قدرها 35 جنيهًا للجرام، حيث ارتفع من 6720 جنيهًا بنهاية تعاملات يوم السبت الماضي إلى 6755 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.

وبلغ سعر الجرام يوم السبت نحو 6720 جنيهًا، ثم تراجع يوم الأحد إلى 6700 جنيه، قبل أن يستمر في الهبوط يوم الاثنين مسجلًا 6615 جنيهًا للجرام.

وواصل الانخفاض يوم الثلاثاء ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند 6540 جنيهًا للجرام، وتعافى الذهب يوم الأربعاء وارتفع إلى 6640 جنيهًا، ثم واصل الصعود يوم الخميس ليصل إلى 6705 جنيهات للجرام.

وارتفع السعر إلى 6755 جنيهًا للجرام بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، منهيًا الأسبوع بزيادة طفيفة قدرها 35 جنيهًا مقارنة بالسبت الماضي.

