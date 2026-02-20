أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الأهالي بقرية جناكليس، التابعة لمركز أبو المطامير، استخدمت فيها العصي.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة بين بعض الأهالي، خلف الإصلاح الزراعي، بنطاق مركز أبو المطامير، ووقوع مصابين.

انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من: فاطمة ع. ج. أ.، 36 عاما، كسر بالذراع الأيسر، عزيزة ر. ط.، 55 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ملك إ. ع.، 17 عاما، كسر بالذراع الأيسر، علاء ع. م.، 45 عاما، كسر بالذراع الأيسر، يحيى إ. ع.، 14 عاما، سحجات متفرقة بالجسم، منى ع. م.، 26 عاما، جرح بفروة الرأس، يوسف س. ا.، 6 أعوام، سحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.