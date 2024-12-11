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يمكنها الاستغناء عن هذه القطعة في الفستان.. 10 صور لإطلالة مي عمر في مهرجان البحر الأحمر

04:30 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مي عمر متالقة
  • عرض 10 صورة
    اطلالة مي عمر
  • عرض 10 صورة
    فستان مي عمر
  • عرض 10 صورة
    مي عمر وزوجها
  • عرض 10 صورة
    فستان مي عمؤ
  • عرض 10 صورة
    مي
  • عرض 10 صورة
    مي عمر وزوجها
  • عرض 10 صورة
    مي عمر مجذابة
  • عرض 10 صورة
    لوك مي عمر
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كتبت- أسماء مرسي:

وصف خليل باتريك فستان مي عمر في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بأنه "أنيق"، إلا أنه أشار إلى أن طول الأكتاف في الفستان لا يتناسب مع طول قامتها، مؤكداً أن الفستان كان سيبدو أفضل على شخص أطول.

وأوضح "خليل" عبر مقطع فيديو بقناته الرسمية بمنصة "يوتيوب" أن طول الأكتاف الزائد أثر سلبا على إجمالي الإطلالة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

مي عمر طلالة مي عمر ستان مي عمر
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