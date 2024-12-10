ملكة السجادة الحمراء.. 6 صور لـ درة في سادس أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة درة خلال حضورهما سادس أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بإطلالة أنيقة.

وارتدت درة فستان طويل باللون الأسود اللامع مزود بدانتيل باللون الأبيض عند الياقة والأكمام.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.