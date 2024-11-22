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عمرو الليثي بإطلالة كلاسيك في ختام مهرجان القاهرة

08:08 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عمرو الليثي
  • عرض 4 صورة
    عمرو الليثي بإطلالة كلاسيك في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 4 صورة
    الإعلامي عمرو الليثي
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كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير-إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

أطل الإعلامي عمرو الليثي خلال حضوره حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة سوداء كلاسيك.

وارتدى بدلة باللون الأسود ونسقت معه قميص باللون الأبيض، مع رباط عنق.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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