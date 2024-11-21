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على مدار أيام المهرجان.. 25 صورة لنجمات خطفت الأنظار بأجمل الإطلالات

04:57 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    درة في القاهرة
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    درة تتألق في القاهرة
  • عرض 25 صورة
    درة (4)
  • عرض 25 صورة
    درة في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    لبلبة بالأسود
  • عرض 25 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 25 صورة
    الفناة لبلة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 25 صورة
    لبلبة على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة كندة علوش
  • عرض 25 صورة
    كندة علوش من العرض العالمي لفيلم وين صرنا
  • عرض 25 صورة
    كندة علوش
  • عرض 25 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 25 صورة
    لبلبة بالأسود
  • عرض 25 صورة
    الفنانة إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي بفستان احمر في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي مع إلهام شاهين
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت العديد من نجمات الفن بأبهي إطلالات على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وأطلت الفنانة شيرين رضا بجمبسوت باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.

وظهرت الفنانة درة بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود بقصة الكب.

وأطلت الفنانة كندة علوش ببدلة باللون الأحمر ونسقت معها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.

كما ارتدت الفنانة لبلبة بفستان أسود طويل، ونسقت أعلاه طبقة من الشيفون المطرز باللون الذهبي.

وأطلت الفنانة عبير صبري فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.

وتألقت الإعلامية هالة سرحان بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مع تسريحة شعر إنسيابية.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان قصير باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون النبيتي، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

نجمات خطفت الأنظار بأجمل الإطلالات القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة
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