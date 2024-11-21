على مدار أيام المهرجان.. 25 صورة لنجمات خطفت الأنظار بأجمل الإطلالات

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت العديد من نجمات الفن بأبهي إطلالات على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وأطلت الفنانة شيرين رضا بجمبسوت باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.

وظهرت الفنانة درة بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود بقصة الكب.

وأطلت الفنانة كندة علوش ببدلة باللون الأحمر ونسقت معها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.

كما ارتدت الفنانة لبلبة بفستان أسود طويل، ونسقت أعلاه طبقة من الشيفون المطرز باللون الذهبي.

وأطلت الفنانة عبير صبري فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.

وتألقت الإعلامية هالة سرحان بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مع تسريحة شعر إنسيابية.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان قصير باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون النبيتي، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.