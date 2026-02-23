كتب-عمرو صالح:

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بإنشاء كيان تنظيمي جديد داخل الحزب تحت مسمى "هيئة جيل المستقبل".

ويضم الكيان الجديد في عضويته قيادات شباب الوفد الذين شاركوا في أحداث ثورة 25 يناير، وواجهوا جماعة الإخوان، وشاركوا في فعاليات ومليونيات جبهة الإنقاذ وثورة 30 يونيو، إضافة إلى دورهم في مساندة الدولة خلال مواجهتها للقوى الظلامية، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية ديسمبر 2017.

ونص القرار على أن يُختار أعضاء الهيئة من بين أعضاء المكتب السياسي لإتحاد الشباب الوفدي الذين تعاقبوا على تشكيله خلال تلك الفترة، إلى جانب عدد من القيادات المتميزة من أبناء الجيل الذي تجاوز سن عضوية لجان الشباب، وذلك بقرار يصدره رئيس الحزب.

كما تضمن القرار العمل على إعداد أعضاء الهيئة سياسيًا وإداريًا وثقافيًا وتنظيميًا، مع تدريبهم على مهارات التواصل والعمل الجماهيري، وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية والحزبية على مختلف المستويات.

وقضى القرار بإنشاء صندوق خاص لتمويل أنشطة الهيئة، يعتمد على تبرعات رئيس وأعضاء الحزب، على أن تُحدد اللائحة المنظمة آليات الصرف والرقابة المالية.

وأوضح القرار أن المكتب التنفيذي يتولى اعتماد اللائحة المنظمة لعمل هيئة جيل المستقبل، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة

