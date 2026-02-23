إعلان

رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل يضم شباب يناير ويونيو

كتب : عمرو صالح

07:02 م 23/02/2026

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عمرو صالح:

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بإنشاء كيان تنظيمي جديد داخل الحزب تحت مسمى "هيئة جيل المستقبل".

ويضم الكيان الجديد في عضويته قيادات شباب الوفد الذين شاركوا في أحداث ثورة 25 يناير، وواجهوا جماعة الإخوان، وشاركوا في فعاليات ومليونيات جبهة الإنقاذ وثورة 30 يونيو، إضافة إلى دورهم في مساندة الدولة خلال مواجهتها للقوى الظلامية، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية ديسمبر 2017.

ونص القرار على أن يُختار أعضاء الهيئة من بين أعضاء المكتب السياسي لإتحاد الشباب الوفدي الذين تعاقبوا على تشكيله خلال تلك الفترة، إلى جانب عدد من القيادات المتميزة من أبناء الجيل الذي تجاوز سن عضوية لجان الشباب، وذلك بقرار يصدره رئيس الحزب.

كما تضمن القرار العمل على إعداد أعضاء الهيئة سياسيًا وإداريًا وثقافيًا وتنظيميًا، مع تدريبهم على مهارات التواصل والعمل الجماهيري، وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية والحزبية على مختلف المستويات.

وقضى القرار بإنشاء صندوق خاص لتمويل أنشطة الهيئة، يعتمد على تبرعات رئيس وأعضاء الحزب، على أن تُحدد اللائحة المنظمة آليات الصرف والرقابة المالية.

وأوضح القرار أن المكتب التنفيذي يتولى اعتماد اللائحة المنظمة لعمل هيئة جيل المستقبل، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة

الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "المقبلين على الزواج"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الوفد السيد البدوي هيئة جيل المستقبل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
شئون عربية و دولية

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

ضربوه بالسنج في نص الشارع.. حكم رادع ضد المتهمين بواقعة "طالب الجيزة"
حوادث وقضايا

ضربوه بالسنج في نص الشارع.. حكم رادع ضد المتهمين بواقعة "طالب الجيزة"

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أخبار وتقارير

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"