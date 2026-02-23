أبل تختبر اللون الأحمر لأول مرة في سلسلة آيفون 18

كتب- محمود عبدالرحمن:

تدرس شركة Apple اختيار اللون الأحمر كلون جديد مميز لهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس المزمع إطلاقهما هذا العام.

ووفقا للنشرة البريدية الأسبوعية لوكالة Bloomberg، تختبر أبل لمسة نهائية باللون الأحمر القاني للهاتفين الرائدين، بحسب تقرير موقع MacRumors المتخصص بأخبار التكنولوجيا، وإذا تحققت هذه الشائعات فستكون هذه المرة الأولى التي يأتي فيها طرازا آيفون برو وبرو ماكس باللون الأحمر.

وسيكون بذلك طرازا آيفون 18 برو أول هواتف آيفون تتوفر باللون الأحمر منذ آيفون 14 وآيفون 14 بلس، مع أن اللون يبدو أقرب إلى درجة العنابي منه إلى الأحمر الفاقع.

وكانت شائعات سابقة تشير إلى أن أبل تدرس أيضا اللونين البنفسجي والبني لطرازي آيفون 18 برو، لكن وكالة بلومبرج ذكرت أن هذين اللونين مجرد تنويعات لفكرة اللون الأحمر نفسها نظرا لتشابه درجاتهما إلى حد كبير، وبمعنى آخر يبدو أن هذين الخيارين اللونيين لن يعرضا فعليا.

أما بالنسبة لهاتف آيفون القابل للطي، فتخطط أبل للابتعاد عن الألوان الجريئة والالتزام بالألوان التقليدية مثل الرمادي والأسود.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن طرازي آيفون 18 برو وآيفون القابل للطي في سبتمبر المقبل، ما يضع المستخدمين أمام خيارات ألوان جديدة قد تجذب عشاق اللون الأحمر لأول مرة في سلسلة هواتف برو.