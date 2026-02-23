أسيوط – محمود عجمي:

يترقب الشارع الأسيوطي خطوات المحافظ الجديد اللواء محمد علوان، وسط آمال كبيرة في أن يتمكن من إعادة الوجه الحضاري لمدينة أسيوط في حيّي شرق وغرب، ووضع حلول شاملة لملفات متراكمة، على رأسها أزمة الأكشاك العشوائية، تدهور بعض الميادين العامة، والاختناقات المرورية التي أصبحت جزءًا من المشهد اليومي.

ملف الأكشاك: الفوضى تبحث عن نظام

يُعد انتشار الأكشاك واحتلالها الأرصفة والشوارع والميادين أحد أبرز الملفات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، بعد أن أصبحت تمثل عبئًا على الحركة المرورية والمظهر العام للمدينة.

ويطالب المواطنون بتطبيق نظام مميكن لمراجعة تراخيص الأكشاك، وتحديد أسماء المستفيدين منها، مع الالتزام بعدم منح الشخص الواحد أكثر من ترخيص، كما تطبقه وزارة التموين مع المخابز والبدّالين، لضمان العدالة وتقليل الفوضى في الشوارع.

الميادين العامة: هل تُفتح ملفات التعديات؟

تواجه بعض الميادين العامة، مثل ميدان الحمامة بشارع الهلالي وميدان جمال عبدالناصر أمام جامعة أسيوط، محاولات للتعدي عليها وتحويلها لمناطق تجارية مكتظة بالأكشاك، بل شملت بعض المحاولات الاستيلاء على التمثال التذكاري للزعيم الراحل، ما يسيء للرمزية التاريخية للمدينة.

اجتماع موسع لتخطيط الميادين والمحاور المرورية

في خطوة أولى، عقد اللواء محمد علوان اجتماعًا لوضع خطة شاملة لتجميل الميادين وتنظيم المحاور المرورية، بما يضمن السيولة المرورية ويحافظ على الطابع الحضاري للمدينة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ وضع تصور هندسي متكامل لتطوير الميادين والمداخل والمخارج، وتنظيم مسارات الحركة، بالتنسيق مع جامعة أسيوط، ومديريتي الطرق والإسكان، وإدارة المرور، والأحياء، لتحقيق أعلى معدلات الانسيابية وكفاءة الطرق.

وأكد المحافظ أن أعمال التجميل ستشمل توحيد الهوية البصرية للمدينة، بما يعكس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الشكل الحضاري للمدينة.

إعادة تخطيط الشوارع: ضرورة الواقع

تركز المحافظة على إعادة تخطيط بعض الشوارع الرئيسية في حيّي شرق وغرب، للحد من الاختناقات المرورية اليومية، خصوصًا في أوقات الذروة، بما يسهم في تحسين الحركة اليومية للمواطنين.

خارطة طريق جديدة.. وتفاؤل الشارع الأسيوطي

تشير التوقعات إلى أن اللواء محمد علوان يضع حاليًا خارطة طريق متكاملة لمواجهة التحديات الخدمية والتنموية في أسيوط، مستفيدًا من خبراته الأمنية والتنفيذية.

ويأمل الشارع الأسيوطي أن ينعكس هذا الحضور الجديد على جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المحلي، وتحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.