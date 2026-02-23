إعلان

على خطى التطوير.. هل ينجح اللواء محمد علوان في استعادة بريق أسيوط؟ (صور)

كتب : محمود عجمي

06:44 م 23/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كافية في محيط النصب التذكاري لجمال عبدالناصر
  • عرض 5 صورة
    اعمال تغير معالم تمثال جمال عبدالناصر (5)
  • عرض 5 صورة
    وضع كشك داخل النصب التذكاري لجمال عبدالناصر (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    ازالة التعديات على تمثال الزعيم (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط – محمود عجمي:
يترقب الشارع الأسيوطي خطوات المحافظ الجديد اللواء محمد علوان، وسط آمال كبيرة في أن يتمكن من إعادة الوجه الحضاري لمدينة أسيوط في حيّي شرق وغرب، ووضع حلول شاملة لملفات متراكمة، على رأسها أزمة الأكشاك العشوائية، تدهور بعض الميادين العامة، والاختناقات المرورية التي أصبحت جزءًا من المشهد اليومي.

ملف الأكشاك: الفوضى تبحث عن نظام

يُعد انتشار الأكشاك واحتلالها الأرصفة والشوارع والميادين أحد أبرز الملفات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، بعد أن أصبحت تمثل عبئًا على الحركة المرورية والمظهر العام للمدينة.
ويطالب المواطنون بتطبيق نظام مميكن لمراجعة تراخيص الأكشاك، وتحديد أسماء المستفيدين منها، مع الالتزام بعدم منح الشخص الواحد أكثر من ترخيص، كما تطبقه وزارة التموين مع المخابز والبدّالين، لضمان العدالة وتقليل الفوضى في الشوارع.

الميادين العامة: هل تُفتح ملفات التعديات؟

تواجه بعض الميادين العامة، مثل ميدان الحمامة بشارع الهلالي وميدان جمال عبدالناصر أمام جامعة أسيوط، محاولات للتعدي عليها وتحويلها لمناطق تجارية مكتظة بالأكشاك، بل شملت بعض المحاولات الاستيلاء على التمثال التذكاري للزعيم الراحل، ما يسيء للرمزية التاريخية للمدينة.

اجتماع موسع لتخطيط الميادين والمحاور المرورية

في خطوة أولى، عقد اللواء محمد علوان اجتماعًا لوضع خطة شاملة لتجميل الميادين وتنظيم المحاور المرورية، بما يضمن السيولة المرورية ويحافظ على الطابع الحضاري للمدينة.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ وضع تصور هندسي متكامل لتطوير الميادين والمداخل والمخارج، وتنظيم مسارات الحركة، بالتنسيق مع جامعة أسيوط، ومديريتي الطرق والإسكان، وإدارة المرور، والأحياء، لتحقيق أعلى معدلات الانسيابية وكفاءة الطرق.
وأكد المحافظ أن أعمال التجميل ستشمل توحيد الهوية البصرية للمدينة، بما يعكس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الشكل الحضاري للمدينة.
إعادة تخطيط الشوارع: ضرورة الواقع
تركز المحافظة على إعادة تخطيط بعض الشوارع الرئيسية في حيّي شرق وغرب، للحد من الاختناقات المرورية اليومية، خصوصًا في أوقات الذروة، بما يسهم في تحسين الحركة اليومية للمواطنين.
خارطة طريق جديدة.. وتفاؤل الشارع الأسيوطي
تشير التوقعات إلى أن اللواء محمد علوان يضع حاليًا خارطة طريق متكاملة لمواجهة التحديات الخدمية والتنموية في أسيوط، مستفيدًا من خبراته الأمنية والتنفيذية.
ويأمل الشارع الأسيوطي أن ينعكس هذا الحضور الجديد على جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المحلي، وتحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسيوط محمد علوان حركة المحافظين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"
أخبار مصر

مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"
بعد انضمامه لمنتخب مصر.. كريم أحمد يكشف نصيحة محمد صلاح له
رياضة عربية وعالمية

بعد انضمامه لمنتخب مصر.. كريم أحمد يكشف نصيحة محمد صلاح له
رامز جلال عن كرة القدم: في المكان ده خلصت كل الصفقات المهولة من غير عمولة
دراما و تليفزيون

رامز جلال عن كرة القدم: في المكان ده خلصت كل الصفقات المهولة من غير عمولة
"بحب مراتي لكني أشعر بالنفور منها لما أشوف ستات تانية.. أعمل إيه؟".. أمين
متنوعة

"بحب مراتي لكني أشعر بالنفور منها لما أشوف ستات تانية.. أعمل إيه؟".. أمين
سحب رعدية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
أخبار مصر

سحب رعدية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"