25 صورة للنجمات بفساتين مفتوحة وشفافة في مهرجان القاهرة

ظهرن بـ شورت وبدل.. 25 صورة لنجمات في مهرجان القاهرة تخلوا عن الفساتين

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وجذابة وساحرة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي.

وبالرغم من ذلك، أطلت بعض النجمات بفساتين مفتوحة وشفافة خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، نسعرضها في هذا التقرير.

أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان جريء دون بطانة باللون الأوف وايت، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر إنسيابية.

حسناء سيف الدين

كما أطلت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان أزرق مزود بفتحة ساق جريئة، ووضعت مكياجا قويا.

نجلاء بدر

وتألقت الفنانة نجلاء بدر بفستان أزرق لانه مكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

غادة إبراهيم

كما ارتدت الفنانة غادة إبراهيم فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الدانتيل.

بسنت صيام

كما اختارت الفنانة بسنت صيام الظهور بإطلالة جريئة، إذ ارتدت قصير باللون الأسود بقصة الكب.

نسرين أمين

كما ظهرت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأبيض، بقصة الكب مزود بفتحة ساق جريئة، كما اختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ووضعت مكياج بدرجات النيود.

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