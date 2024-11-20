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25 صورة للنجمات بفساتين مفتوحة وشفافة في مهرجان القاهرة

05:30 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 25 صورة
    فستان أروى جودة
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أروى جودة
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة نجلاء بدر في القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 25 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 25 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 25 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 25 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 25 صورة
    بسنت صيام في القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 25 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 25 صورة
    بسنت صيام في القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 25 صورة
    بسنت صيام في القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 25 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 25 صورة
    بسنت صيام بالكب (1)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة بسنت صيام (1)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة بسنت صيام (1)
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وجذابة وساحرة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي.

وبالرغم من ذلك، أطلت بعض النجمات بفساتين مفتوحة وشفافة خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، نسعرضها في هذا التقرير.

أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان جريء دون بطانة باللون الأوف وايت، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر إنسيابية.

حسناء سيف الدين

كما أطلت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان أزرق مزود بفتحة ساق جريئة، ووضعت مكياجا قويا.

نجلاء بدر

وتألقت الفنانة نجلاء بدر بفستان أزرق لانه مكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

غادة إبراهيم

كما ارتدت الفنانة غادة إبراهيم فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الدانتيل.

بسنت صيام

كما اختارت الفنانة بسنت صيام الظهور بإطلالة جريئة، إذ ارتدت قصير باللون الأسود بقصة الكب.

نسرين أمين

كما ظهرت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأبيض، بقصة الكب مزود بفتحة ساق جريئة، كما اختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ووضعت مكياج بدرجات النيود.

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مهرجان القاهرة السينمائي نجمات بفساتين مفتوحة أروى جودة حسناء سيف الدين
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