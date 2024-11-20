شفاف ومفتوح.. 10 فساتين جريئة للنجمات في مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

بالرغم من أن بعض نجمات الفن ظهرت بإطلالات جذابة وأنيقة خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أن بعض الإطلالات جاءت جريئة.

أروى جودة

ارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأبيض مزينت بالورود.

رانيا يوسف

أطلت الفنانةرانيا يوسف بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والموف واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

منى ممدوح

ظهرت الفنانة منى ممدوح بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

نسرين طافش

اختارت الفنانة نسرين طافش الظهور بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

بسنت صيام

ارتدت الفنانة بسنت صيام فستان طويل باللونين الأسود والفضي بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

حسناء سيف الدين

ارتدت الفنانة حسناء سيف الدين فستان باللون الأزرق بقصة الكت وبفتحة ساق جريئة.

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان باللون الفضي اللامع وبقصة الكب.

هدى المفتى

ارتدت الفنانة هدى المفتي بشميز باللون الأبيض مع شورت باللون الأسود.

غادة إبراهيم

أطلت الفنانة غادة إبراهيم بفستان قصير باللون الأسود من خامة الدانتيل ونسقت معه حذاء بنفس اللون

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.