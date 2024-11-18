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فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 40 صورة للنجمات في مهرجان القاهرة

03:39 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    الفنانة ركين سعد
  • عرض 40 صورة
    إطلالة ركين سعد في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    الفنانة بسنت صيام
  • عرض 40 صورة
    إطلالة الفنانة بسنت صيام
  • عرض 40 صورة
    بسنت صيام تتألق بالأسود في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر بإطلالة ساحرة
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    الفنانة جوري بكر
  • عرض 40 صورة
    الفنانة جوري بكر تتألق بالأسود
  • عرض 40 صورة
    اعتمدت جوري مكياجا قويا
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر بفستان من المخمل
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر
  • عرض 40 صورة
    إطلالة ميرهان حسين
  • عرض 40 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 40 صورة
    ارتدت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي
  • عرض 40 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 40 صورة
    إطلالة ميرهان حسين
  • عرض 40 صورة
    ارتدت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي
  • عرض 40 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 40 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 40 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 (
  • عرض 40 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 40 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 40 صورة
    إطلالة نسرين أمين
  • عرض 40 صورة
    نسرين أمين تتألق بالأبيض في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 40 صورة
    تألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأبيض بقصة الكب
  • عرض 40 صورة
    نسرين أمين تتألق بالأبيض
  • عرض 40 صورة
    نسرين أمين بإطلالة ساحرة
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 40 صورة
    نسرين أمين أنيقة
  • عرض 40 صورة
    تميز فستان نسرين أمين بوجود فتحة ساق جريءة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي بعض الإطلالات الجريئة.

وظهرت بعض النجمات بفساتين بصيحة الظهر المكشوف بداية من حفل الافتتاح إلى اليوم الخامس.

وارتدت الفنانة ركين سعد بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة الكب.

أما الفنانة ألفت عمر ظخرت بفستان قصير من المخمل باللون الأسود.

واختارت الفنانة بسنت صيام الظهور بفستان طويل بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

وظهرت الفنانة جوري بكر فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

وارتدت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي.

وتألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأبيض بقصة الكب وفتحة ساق جريئة.

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