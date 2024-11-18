فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 40 صورة للنجمات في مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي بعض الإطلالات الجريئة.

وظهرت بعض النجمات بفساتين بصيحة الظهر المكشوف بداية من حفل الافتتاح إلى اليوم الخامس.

وارتدت الفنانة ركين سعد بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة الكب.

أما الفنانة ألفت عمر ظخرت بفستان قصير من المخمل باللون الأسود.

واختارت الفنانة بسنت صيام الظهور بفستان طويل بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

وظهرت الفنانة جوري بكر فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

وارتدت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي.

وتألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأبيض بقصة الكب وفتحة ساق جريئة.

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