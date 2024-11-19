كارثية وصادمة.. أغرب 20 صورة لـ إطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت بعض نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 بإطلالات غريبة.

وفي هذا السياق نرصد لكم أغرب إطلالات خلال أيام مهرجان القاهرة السينمائي، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي.

بسنت صيام

ظهرت الفنانة بسنت صيام بفستان قصير من الجلد، ما جعلها تبدو وكأنها في حفل ديسكو وليس مناسبة فنية رسمية، كما إن إطلالتها غير مناسبة لطبيعة الحدث.

غادة إبراهيم

وصفت زيزي إطلالة الفنانة غادة إبراهيم قائلة: "بأنها غير موفقة ومتناسقة، حيث اعتمدت تسريحة شعر عبارة عن ضفيرتين، ما جعلها تبدو وكأنها طالبة متوجهة إلى المدرسة، وليس نجمة في مناسبة فنية كبيرة".

بشرى:

علقت استشارية الأزياء على إطلالة الفنانة بشرى في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة قائلة: " تنسيق الحذاء والنضارة والقميص والجاكت والبنطلون معا يشبه زي حفلة تنكرية وغير مناسب للسجادة الحمراء".

رانيا يوسف

أوضحت زينب إن إطلالة رانيا تناسب حفلات الهالوين التنكرية وليس السجادة الحمراء، كما إن التول المنفوش من على الكتف أضاف إلى الإطلالة مظهرا سيئا.

لقاء الخميسي

إطلالة لقاء لا تناسب المهرجان إطلاقا وغير مناسبة لها.