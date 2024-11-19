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كارثية وصادمة.. أغرب 20 صورة لـ إطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

06:00 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    اطلالة بسنت صيام
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسنت صيام
  • عرض 20 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 20 صورة
    فستان غادة ابراهيم
  • عرض 20 صورة
    إطلالة الفنانة غادة إبراهيم غير موفقة ومتناسقة، حيث اعتمدت تسريحة شعر عبارة عن ضفيرتي
  • عرض 20 صورة
    تنسيق الحذاء والنضارة والقميص والجاكت والبنطلون معا يشبه زي حفلة تنكرية وغير مناسب للسجادة الحمراء".
  • عرض 20 صورة
    بشرى من عرض فيلم وين صرنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    فستان رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    اطلالة رانيا
  • عرض 20 صورة
    التول المنفوش من على الكتف أضاف إلى الإطلالة مظهرا سيئا.
  • عرض 20 صورة
    إطلالة رانيا تناسب حفلات الهالوين التنكرية
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف بفستان جرئ
  • عرض 20 صورة
    إطلالة رانيا تناسب حفلات الهالوين التنكرية وليس السجادة الحمراء، كما إن التول المنفوش من على الكتف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 20 صورة
    إطلالة لقاء لا تناسب المهرجان إطلاقا وغير مناسبة لها.
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت بعض نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 بإطلالات غريبة.

وفي هذا السياق نرصد لكم أغرب إطلالات خلال أيام مهرجان القاهرة السينمائي، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي.

بسنت صيام

ظهرت الفنانة بسنت صيام بفستان قصير من الجلد، ما جعلها تبدو وكأنها في حفل ديسكو وليس مناسبة فنية رسمية، كما إن إطلالتها غير مناسبة لطبيعة الحدث.

غادة إبراهيم

وصفت زيزي إطلالة الفنانة غادة إبراهيم قائلة: "بأنها غير موفقة ومتناسقة، حيث اعتمدت تسريحة شعر عبارة عن ضفيرتين، ما جعلها تبدو وكأنها طالبة متوجهة إلى المدرسة، وليس نجمة في مناسبة فنية كبيرة".

بشرى:

علقت استشارية الأزياء على إطلالة الفنانة بشرى في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة قائلة: " تنسيق الحذاء والنضارة والقميص والجاكت والبنطلون معا يشبه زي حفلة تنكرية وغير مناسب للسجادة الحمراء".

رانيا يوسف

أوضحت زينب إن إطلالة رانيا تناسب حفلات الهالوين التنكرية وليس السجادة الحمراء، كما إن التول المنفوش من على الكتف أضاف إلى الإطلالة مظهرا سيئا.

لقاء الخميسي

إطلالة لقاء لا تناسب المهرجان إطلاقا وغير مناسبة لها.

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