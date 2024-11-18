مينفعش تتلبس.. 30 صورة لـ أسوأ إطلالات اليوم الخامس في مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن على الظهور بأفضل صورة خلال حضورهن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أسوأ إطلالات في اليوم الخامس لمهرجام القاهرة السينمائي، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي.

هدى المفتى:

أطلت الفنانة هدى المفتي بشميز باللون الأبيض مع شورت ياللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ألفت عمر:

ارتدت الفنانة ألفت عمر فستان قصير بصيحة الكم الواحد من المخمل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي على كتفيها.

جيهان خليل:

تألقت الفنانة جيهان خليل بفستان طويل باللون الأخضر بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما.

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