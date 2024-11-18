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مينفعش تتلبس.. 30 صورة لـ أسوأ إطلالات اليوم الخامس في مهرجان القاهرة

09:00 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    جيهان خليل ترتدي فستانا باللون الأخضر
  • عرض 30 صورة
    ألفت عمر من مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 30 صورة
    إطلالة هدى المفتى
  • عرض 30 صورة
    إطلالة جيهان خليل من مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى بإطلالة جريئة في القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    ألفت عمر بإطلالة جريئة
  • عرض 30 صورة
    جيهان خليل تألّق بالأخضر الشفاف
  • عرض 30 صورة
    ألفت عمر بفستان من الجلد
  • عرض 30 صورة
    ألفت عمر بلوك لا يناسب السجادة الحمراء
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى بـ شورت على السجادة الحمراء
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى تتألق بقميص أبيص
  • عرض 30 صورة
    إطلالة ألفت عمر
  • عرض 30 صورة
    18
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى
  • عرض 30 صورة
    جيهان خليل تألّق بالأخضر الشفاف
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى من مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    ألفت عمر بإطلالة جريئة
  • عرض 30 صورة
    17
  • عرض 30 صورة
    ألفت عمر بفستان قصير
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى بمكياج ناعم
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى بتسريحة شعر إنسيابية تتنسب نع إطلالتها
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتي في إطلالة كاجوال جريئة
  • عرض 30 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى جذابة
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتى بإطلالة ساخرة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن على الظهور بأفضل صورة خلال حضورهن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أسوأ إطلالات في اليوم الخامس لمهرجام القاهرة السينمائي، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي.

هدى المفتى:

أطلت الفنانة هدى المفتي بشميز باللون الأبيض مع شورت ياللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ألفت عمر:

ارتدت الفنانة ألفت عمر فستان قصير بصيحة الكم الواحد من المخمل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي على كتفيها.

جيهان خليل:

تألقت الفنانة جيهان خليل بفستان طويل باللون الأخضر بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما.

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