شورت وفستان شفاف.. أسوأ 40 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 على ارتداء أجمل التصاميم، ولكن ظهر البعض بإطلالات سيئة وغير موفقة، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي".

هند عاكف:

أطلت الفنانة هند عاكف بفستان طويل غير مناسب مع شكل الحذاء، وقصة الفستان الضيقة والخامة المطاطية القديمة أظهرت الجسم بشكل غير لائق.

والكتف الشيفون والوردة السوداء من الجانب الآخر أدت إلى إزدحام بصري سيء.

هدى المفتى:

تألقت الفنانة هدى المفتي بشميز باللون الأبيض مع شورت ياللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ألفت عمر:

ظهرت الفنانة ألفت عمر فستان قصير بصيحة الكم الواحد من المخمل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي على كتفيها.

جيهان خليل:

ارتدت الفنانة جيهان خليل بفستان طويل باللون الأخضر بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما.

ندى أكرم:

انتقدت استشارية الموضة إطلالة الفنانة ندى أكرم، مشيرة إلى أن هناك عدة أخطاء في تنسيق الألوان والقصة والخامة، فالحذاء والحقيبة لا يتناسبان مع الفستان.

وأضافت أن الخامة المستخدمة في الفستان قديمة وغير عصرية، كما أن قصة الأكتاف والعنق الضيقة تجعل الحركة مقيدة.