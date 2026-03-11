إعلان

"جمبلاط" يتابع عمليات التصنيع العسكري بشركات الإنتاج الحربي

كتب : أحمد الجندي

02:22 م 11/03/2026

جانب من الاجتماع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بعمليات تصنيع المنتجات العسكرية بشركات الوزارة، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وبحسب بيان، اطلّع "جمبلاط" على معدلات تنفيذ الخطط الإنتاجية الخاصة بعدد من المشروعات التصنيعية مثل منظومة الهاوتزر K9 A1 EGY داخل مصانع الإنتاج الحربي، وعمليات الإنتاج للذخيرة بالأعيرة المختلفة والتي شهدت طفرة خلال الفترة الماضية ، و شدد على ضرورة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية والمواصفات القياسية، مما يعزز دور الوزارة الرائد في تلبية احتياجات القوات المسلحة.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، جهود شركات الإنتاج الحربي لتطوير صناعاتها العسكرية القائمة واستحداث منتجات دفاعية جديدة تلبي مطالب القوات المسلحة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع عبر استخدام الذكاء الاصطناعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مضيفاً أن الوزارة تستغل فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة المشروعات المدنية، و أنه من الضروري المتابعة الدورية للحالة الفنية للماكينات وتنفيذ جداول الصيانة بالتوقيتات المحددة لضمان مواصلة العملية الإنتاجية بكفاءة عالية.

اقرأ أيضاً:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة
لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التصنيع العسكري الانتاج الحربي المشروعات التصنيعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
دراما و تليفزيون

"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها
مصراوي ستوري

بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
أخبار وتقارير

السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الفطر المبارك
إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
شئون عربية و دولية

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها