ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والجبن، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

