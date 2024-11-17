فستان قصير.. 5 صور لـ إلهام شاهين تتألق في خامس أيام القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.



وارتدت إلهام فستانا طويلا باللون الأسود بقصة "الشراشيب".



واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.



وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.



وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.



ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.