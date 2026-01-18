بسعر يقترب من نصف مليون جنيه.. حقيبة كارول سماحة تخطف الأنظار في Joy Awards

تألقت المطربة كارول سماحة الأنظار بإطلالة أنيقة، خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

واختارت كارول فستان أحمر أنيق وجريء، تميز الفستان بقصة ضيقة وطويلة مع ياقة عالية وأكمام طويلة شفافة من قماش التل المطرز، ما أضفى لمسة من الأنوثة والجاذبية.

واعتمدت مكياجا بألوان النيود يتناسب مع درجات بشرتها، واختارت كارول تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع اللوك إكسسوارات مكونة من حلق، ومجموعة خواتم ضخمة.

ونسقت كارول مع الفستان حقيبة يد صغيرة وفاخرة من طراز "سيربنتي فورإيفر ميني" من ماركة بولغاري العالمية، باللون الذهبي اللامع مع قفل مميز على شكل رأس ثعبان مرصع بالكريستال.

سعر الحقيبة

والمميز أن الحقيبة الصغيرة ذات المقبض العلوي من مجموعة سيربنتي فورإيفر، تتلألأ بأحجار كريستال فايروركس باللون الذهبي، وتأتي مبطنة من الداخل بجلد نابا الناعم بدرجة ترافرتينو المشرقة، ويبلغ سعرها حوالي ‏28,800.00 ريال سعودي 361,728 جنيه مصري تقريبًا.

وصف الحقيبة

وتكتمل فخامتها بقفل مغناطيسي لافت على هيئة رأس ثعبان مصنوع من النحاس المطلي بالذهب، تتزين حراشفه بنقوش دقيقة مستوحاة من بريق الألماس، فيما تبرز عيناه من حجر الأونيكس الأسود، مانحتين التصميم لمسة من السحر والجاذبية.