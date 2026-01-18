إعلان

إطلالة ساحرة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار برفقة زوجها

كتب : نرمين ضيف الله

04:50 م 18/01/2026 تعديل في 04:52 م
    بستايل راقٍ.. حنان مطاوع تتألق مع زوجها في ظهور مميز
    أناقة ملكية وجاذبية لافتة.. حنان مطاوع تلفت الأنظار
    النجمة حنان مطاوع
    النجمة حنان مطاوع
    حنان مطاوع
    حنان مطاوع وزوجها يسرقان الأضواء بإطلالة أنيقة
    حنان مطاوع وزوجها يسرقان الأضواء بإطلالة أنيقة

خطفت الفنانة حنان مطاوع الأنظار بإطلالة محتشمة وأنيقة، رفقة زوجها المخرج أمير اليماني في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" (Joy Awards 2026) في الرياض.

خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء حضورها فعاليات 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

وتألقت الفنانة حنان في إطلالتها بفستان أسود أنيق، وارتدت فستاناً طويلاً محتشماً باللون الأسود الغامق.

تميز الفستان بتصميم راقٍ وواسع (كلوش) مع أكمام طويلة منتفخة وياقة أنيقة بكسرات دقيقة، واختارت مجوهرات وحقيبة يد بيضاء صغيرة لإكمال إطلالتها.

واعتمدت مكياجا بألوان النيود يتناسب مع درجات بشرتها، واختارت حنان تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع اللوك إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، وكوليه.

أما زوجها، المخرج أمير اليماني، تألق ببدلة رسمية كلاسيكية باللون الأسود، مع قميص أبيض وربطة عنق "بابيون" سوداء لامعة وحذاء أسود رسمي.

وفقاً لصحيفة Elle، يحمل اللون الأسود دلالات عميقة يُعتبر مرادفاً للأناقة الكلاسيكية التي لا تنتهي موضتها أبداً، إنه خيار مفضل للمناسبات الرسمية والفاخرة لأنه يمنح مظهراً مصقولاً وراقياً.

حنان مطاوع حنان مطاوع وزوجها حفل جوائز Joy Awards 2026

