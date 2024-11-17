بالأحمر الناري.. آسر ياسين يخطف الأنظار رفقة زوجته في خامس أيام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

ظهر الفنان آسر ياسين رفقة زوجته خلال حضوره فعاليات اليوم الخامس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.

وارتدى آسر بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت بنفس اللون.

بينما ارتدت زوجته فستانا قصيرا باللون الأحمر، ونسقا أعلاه جاكيت فرو باللون البني.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.