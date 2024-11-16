بإطلالة جريئة.. بسنت صيام تتألق في رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة بسنت صيام خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جريئة.

وارتدت بسنت فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الجلد، ونسقت أعلاه جاكيت طويل بنفس اللون.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ومكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر وركزت على رسمة عيونها.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.