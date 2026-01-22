إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 22 يناير 2026

كتب : أحمد الخطيب

03:05 م 22/01/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 7400 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7371 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6449 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5528 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 51597 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السعر الاسترشادي للذهب سعر الذهب البورصة المصرية سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية سعر جرام الذهب سعر الذهب المعلن بالبورصة

