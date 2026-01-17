الأحمر سر أناقتها.. أمينة خليل بفستان جذاب في حفل Joy Awards

بالفضي اللامع.. هدى المفتي بلوك جريء في حفل Joy Awards

أطلت الفنانة أمينة خليل بلوك ساحر على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ظهرت أمينة مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة الكب، ومزينا بتطريزات لامعة أضفت لمسة أنيقة إلى الإطلالة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعقد.