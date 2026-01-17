إعلان

فستان جذاب ومكياج هادىء.. بشرى تخطف الأنظار في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

06:31 م 17/01/2026
    بشرى تخطف الأنظار في حفل Joy Awards

تألقت الفنانة بشرى، بإطلالة أنثوية ناعمة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت بشرى مرتدية فستان طويل باللون الأصفر، تميز بأنه بقصة الكب، وبتصميم انسيابي واسع على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود تتناغم مع لون الفستان وبشرتها.

واختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين تتناسب مع إطلالتها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من خاتم، وحلق.

