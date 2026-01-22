إعلان

مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأخضر بختام جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:04 م 22/01/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.90% عند مستوى 46462 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.9 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 625.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.31% عند مستوى 46048 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر EGX 70

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
اقتصاد

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
بث مباشر.. مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد.. تقدم الفراعنة
رياضة عربية وعالمية

بث مباشر.. مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد.. تقدم الفراعنة
رغم خروجه من "دولة التلاوة".. الطفل عبد الله عبد الموجود يتألق بمعرض الكتاب
أخبار مصر

رغم خروجه من "دولة التلاوة".. الطفل عبد الله عبد الموجود يتألق بمعرض الكتاب
"كورولا وتوسان ولانسر".. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي موديلات حتى 2018
أخبار السيارات

"كورولا وتوسان ولانسر".. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي موديلات حتى 2018
المنصورة تشيع جنازة الأشقاء الثلاثة والأم تنهار: "كسرتوا ضهري يا حب عمري"
أخبار المحافظات

المنصورة تشيع جنازة الأشقاء الثلاثة والأم تنهار: "كسرتوا ضهري يا حب عمري"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر