سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

01:36 م 22/01/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 22-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4306 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5537 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6460 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7382 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 51680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 229580 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 369100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07% إلى نحو 4828 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب اليوم انخفاض سعر الذهب سعر جرام الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

