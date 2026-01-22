حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مفبرك للفنانة شيرين عبد الوهاب، يظهرها داخل إحدى المستشفيات بغرفة الرعاية، بينما يعود الصوت المرفق بالفيديو إلى لقاء قديم لها، كانت تتحدث خلاله عن طليقها حسام حبيب.

وقالت شيرين في اللقاء: "بناتي نفسيتهم تعبانة، وأنا كمان، ما كناش بنخرج خالص، ما كناش عايشين تقريبًا، بناتي ما كانوش بيعرفوا يقعدوا معايا، ده لأني ظروفي كانت صعبة، عايشة مع زوج ما بيشتغلش تقريبًا وما بيخرجش، فكنت محبوسة 24 ساعة في أوضة نومي، ما بعملش حاجة، أنا عارفة إني غلطت في حق نفسي، أنا كنت فاكرة إني بحافظ على بيتي، لكن ده ما كانش بيت".

وأضافت: "الناس عارفة إني كنت عاملاله أحلى صورة، وأقول كلام كذب علشان أطلعه كويس، بس هما عارفين كل حاجة، فضلت أدافع علشان الحب ده ينجح، لأني ما بحبش أسقط ولا أتهزم، لقيت نفسي بتدمر، إنسان مؤذي جدًا، قسمًا بالله خسرني كل الناس، خسرني أخويا وأختي وأمي وأصحابي والسواق بتاعي".

وتابعت: "الحقيقة إنه لازم يتعالج نفسيًا، لأنه عنده حب الامتلاك، لو روحت أغني أو عملت فرح ناجح ينكد عليا، ولو روحت عملت إعلان ناجح في نفس اليوم يتنكد عليا، طلاقنا طلاق بين، حسيت إني مش قادرة أستغنى عنه وإني بحبه، وليه ما أديهوش فرصة تانية؟ اهتميت بيه، ألاقي بعد كده إنسان يتهمني إني تخنت وإني بقيت شبه أمي، ويقول لي أنا عايز واحدة أتباهى بيها قدام الناس تكون حلوة ورفيعة، ده غير الخناقات اللي فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة، عمر ما أي ست تقبلها على نفسها".

وتعاني الفنانة شيرين عبدالوهاب من أزمة نفسية وصحية ما دفع إحدى الفنانات لاستضافتها داخل منزلها.

معقول دى شيرين

وجعت قلبى عليها

لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/EaEZOt9EBt — 💎ⒷⒶⓈⓂⒶ (@basmabadr55) January 19, 2026

