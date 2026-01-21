إعلان

خطفت الأنظار بإطلالتها.. أسماء جلال بفستان جذاب

كتب : أسماء مرسي

01:07 م 21/01/2026
    أسماء جلال بفستان جذاب
    اعتمدت أسماء مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت أسماء مرتدية فستانا طويلا باللون "المينت جرين"، تميز بأنه بقصة الكب وخامة الساتان التي أضفت عليه لمعة راقية، وجاء بتصميم انسيابي ينسدل على القوام.

ونسقت مع الفستان شالا بصيحة الفرو باللون الأبيض من علامة "philofur"، ما منح الإطلالة لمسة فاخرة.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء مرمر حليم، والإطلالة من تنسيق الاستايلست ياسمين قناوي.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل أسما العقيل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي بواسطة المصفف بودي قدري.

ونسقت مع اللوك كلاتش فضي لامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات أنيقة مكونة من حلق، وخاتم، وقلادة، وأسورة من داري مجوهرات "شورباد" و"attarunited".

أسماء جلال إطلالة أسماء جلال إطلالات النجمات

