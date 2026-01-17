فستان لامع.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالتها في حفل Joy Awards

تألقت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت إيمان مرتدية فستان طويل يجمع بين اللونين الفضي اللامع والأسود، تميز بأنه بقصة الكب، وبتصميم انسيابي على الجسم.

واعتمدت مكياجا ترابيا وركزت على رسمة عيونها بشكل جذاب.

واختارت إيمان تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش دائري باللون الفضي اللامع يتناسب مع لون الفستان.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.