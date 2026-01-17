بالأزرق الملكي.. مايان السيد بفستان من المخمل في حفل Joy Awards



تألقت الفنانة مايان السيد بإطلالة مخملية ناعمة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت مايان مرتدية فستانا طويلا باللون الأزرق، جاء بتصميم انسيابي ينسدل على الجسم.

وتميز الفستان بخامة المخمل وقصة الكب، مع تحديد عند منطقة الخصر ساعد على إبراز قوامها بشكل جذاب.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعقد، وأسورة.