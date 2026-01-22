إعلان

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأوقية

كتب : أحمد الخطيب

02:00 م 22/01/2026

سعر الذهب

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بحلول نهاية عام 2026 إلى 5400 دولار للأوقية (الأونصة)، مقارنة بتقديراته السابقة التي رجّحت وصوله إلى 4900 دولار، مرجعًا ذلك إلى اتجاه القطاع الخاص والبنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تنويع محافظها الاستثمارية وزيادة حيازاتها من المعدن الأصفر، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

وسجل الذهب مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 4887.82 دولار للأوقية خلال تعاملات أمس الأربعاء، في حين قفز المعدن النفيس، الذي يعد ملاذًا آمنًا، بأكثر من 11% منذ بداية عام 2026، مواصلًا موجة صعود قوية بعدما حقق مكاسب بلغت 64% خلال العام الماضي.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة له: "نتوقع أن المشترين بغرض تنويع الاستثمارات من القطاع الخاص، الذين تهدف مشترياتهم إلى التحوط من مخاطر السياسة العالمية، والتي أدت إلى الرفع المفاجئ في توقعاتنا للأسعار، لن يقدموا على تسييل حيازاتهم من الذهب خلال عام 2026، وهو ما يرفع فعليًا نقطة الانطلاق لتوقعاتنا السعرية".

سعر الذهب جولدمان ساكس البنوك المركزية القطاع الخاص

